Adega de Almeirim associa-se ao concerto de 35 anos de carreira de Micaela

A cantora Micaela, nome incontornável da música portuguesa, vai comemorar 35 anos de carreira com um concerto de celebração no dia 28 de março, pelas 21h30, no Capitólio, em Lisboa, e a Adega de Almeirim associou-se ao evento, sendo o vinho patrocinador oficial do evento.

Micaela começou a carreira na famosa banda infantil – ONDA CHOC e conta com grandes êxitos como “Chupa no Dedo” ou “Desliga a Televisão”. Nos últimos 10 anos gravou com produtores como Peter Rafelson (produtor de Madonna) e Jorge Ballesteros (produtor do Alexandro Sanz , Laura Pauzini). Com uma viragem no seu estilo musical, apontando mais para o estilo pop, tem pisado inúmeros palcos internacionais, chegando agora ao Capitólio.

A sua versatilidade, não só como atriz, mas também como apresentadora no famoso programa da SIC, “Domingão”, fazem com que Micaela se apresente em Lisboa, para um concerto inolvidável de celebração dos seus 35 anos de carreira.

A Adega de Almeirim aderiu à comemoração desta efeméride e destaca que “é sempre um prazer estarmos associados à música e cultura portuguesa!”