Paula Jacob expõe na Galeria Municipal de Almeirim

Foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 31 de janeiro, na Galeria Municipal de Almeirim, a Exposição de Pintura e Desenho da artista Paula Jacob.

Com cerca de 35 obras expostas, Paula Jacob apresenta em três núcleos distintos – animais, sementes e os lenços que expõe pela primeira vez, o resumo dos seus últimos anos dedicados à pintura através de técnicas como os óleos, desenho, acrílico e pintura em seda.

Com a mudança do seu local de trabalho para a estação Zootécnica Nacional (Fonte Boa), descobriu que os animais também podem exprimir sentimentos humanos, como a dignidade, a vaidade o orgulho e foi este olhar diferente sobre as outras espécies que a artista captou com a destreza do seu traço e a subtileza de jogos de cor.

A leveza do desenho de uma semente a germinar ou o fundo negro que ressalta a luta entre dois bovinos são dois exemplos de uma linguagem oculta que faz a simbiose entre arte e natureza, arte e ciência. E como não podia deixar de ser, Paula Jacob expressa também, neste conjunto de trabalhos expostos, a sua preocupação pelo risco de extinção de cerca de 60 espécies autóctenes, como por exemplo o cavalo de Sorraia. De salientar ainda uma gravura, em linóleo, que abre uma sequência de desenhos, quase técnicos, de espécies de peixes mais comuns.

Natural de Santarém, mas a viver há largos anos em Almeirim, Paula Jacob apresenta um conjunto de trabalhos de excelente qualidade artística que surpreendeu os amigos e colegas de trabalho que marcaram presença na Galeria Municipal que foi pequena para tantos visitantes.

A exposição estará patente até ao próximo dia 28 de fevereiro e pode ser visitada de segunda a sexta das 09h00 às 17h00.