Exposição “Nós do Tejo” patente em Alpiarça até 24 de maio com viagem pela história da Lezíria do Tejo

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A exposição itinerante “Nós do Tejo – Dos Caçadores Recoletores ao Mundo Romano” está patente em Alpiarça até ao dia 24 de maio, no Jardim do Mercado Municipal e propõe uma viagem pela ocupação humana da Lezíria do Tejo desde a Pré-História até ao período romano.

Estruturada em três núcleos temáticos, a mostra aborda a presença dos primeiros grupos de caçadores-recoletores no Paleolítico e Mesolítico, a evolução para comunidades agro-pastoris e metalúrgicas entre o Neolítico e a Idade do Ferro, e a posterior influência do mundo romano no território, com impactos na organização do espaço, na economia e nas redes de comunicação. A mostra pode ser visitada de segunda a sábado, entre as 10h00 e as 18h00.

Além da exposição principal, o projeto inclui atividades complementares como oficinas de arqueologia experimental, visitas orientadas, palestras, roteiros pelo património e ações educativas dirigidas a escolas, famílias e ao público em geral.

A iniciativa integra um percurso expositivo que, entre 2026 e 2027, passará pelos municípios da Lezíria do Tejo, tendo já estado em Santarém, e seguindo depois por Golegã, Chamusca, Almeirim, Coruche, Salvaterra de Magos, Benavente, Azambuja, Cartaxo e Rio Maior.

Promovida pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e pela Rede de Museus da Lezíria do Tejo, a exposição integra um projeto financiado pelo Alentejo 2030 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), tendo como objetivo a valorização e divulgação do património arqueológico regional.