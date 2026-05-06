Bombeiros de Almeirim promovem Arraial a 5 e 6 de junho

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O Arraial dos Bombeiros Voluntários de Almeirim regressa nos dias 5 e 6 de junho, no quartel da corporação, numa iniciativa que tem como principal objetivo a angariação de fundos para apoio à atividade da associação.

Para além de proporcionar momentos de festa à população, o arraial assume‑se como uma forma de apoiar diretamente a corporação, contribuindo para a sua capacidade operacional diária ao serviço da comunidade. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e de várias entidades locais.

A organização antecipa um ambiente de convívio e animação, garantindo que não faltarão os petiscos típicos. A programação musical e cultural será divulgada brevemente, prometendo animar as noites do evento.

Sob o lema “Tradição, Solidariedade e Missão”, o Arraial dos Bombeiros de Almeirim representa também uma oportunidade de abrir as portas à comunidade, dando a conhecer o trabalho desenvolvido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim em prol da população do concelho e da região.