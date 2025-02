Funeral do Pastor da Igreja Evangélica de Benfica do Ribatejo marcado

O funeral do pastor da Igreja Evangélica de Benfica do Ribatejo e Muge, Alexandre Carvalho, está marcado para este sábado, dia 8. O velório realiza-se, a partir das 10h, no Salão da AD – Igreja Evangélica de Benfica do Ribatejo. As cerimónias depois começam às 13h30, seguindo depois para cremação em Santarém.



foi encontrado morto na manhã de terça-feira, dia 4 de fevereiro, em Muge, concelho de Salvaterra de Magos.

Alexandre Carvalho, de 54 anos e natural de Alcanhões, era ministro do culto na Assembleia de Deus de Benfica do Ribatejo e Muge, sendo uma pessoa reconhecida por toda a comunidade.

Foi a família quem encontrou o pastor e deu o alerta para as autoridades. Os meios de socorro foram acionados, mas já nada havia a fazer e o óbito acabou por ser confirmado no local.

Tudo aponta para morte acidental ou súbita, tendo as autoridades descartado, para já, a hipótese de crime.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim diz-se surpreendido com a morte do pastor, com quem teve a oportunidade de trabalhar em vários projetos.

“Homem simples e direto, preocupado com o bem-estar de todos, independente da religião. Um conhecedor da realidade e das necessidades da população deixa amigos e saudades. À família os meus sentimentos”, refere o autarca.