Campinas regressam a Coruche com novidades

A Câmara Municipal de Coruche lançou o novo sistema de partilha de bicicletas Campinas, agora mais moderno, robusto e abrangente. Financiado pelo FEDER no âmbito do Alentejo 2020, o sistema inclui 25 bicicletas elétricas distribuídas por cinco estações, estendendo-se também a Vila Nova da Erra.

O projeto visa promover a mobilidade sustentável, reduzir as emissões de poluentes e incentivar a atividade física. Disponíveis todos os dias do ano, as Campinas prometem ser a opção ideal para quem busca uma alternativa ecológica e prática ao transporte tradicional.

O sistema de partilha de bicicletas Campinas está de volta a Coruche com significativas melhorias tecnológicas e a expansão da área de cobertura, incluindo Vila Nova da Erra. O investimento reafirma o compromisso do Município com a promoção da mobilidade sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos em mais uma iniciativa de promoção de hábitos de mobilidade suave e dinamização dos roteiros turísticos no centro histórico da Vila.

As novas bicicletas elétricas são mais robustas, construídas em materiais resistentes à corrosão e de fácil limpeza, garantindo maior resistência a danos e utilização inadequada. Com velocidade máxima de 25 km/h e assistidas por motor elétrico, estas bicicletas possuem bateria com autonomia mínima de 45 quilómetros e indicador de nível de carga – especificações que asseguram uma utilização prática e eficiente, acessível a todos os utilizadores.

As novas estações de partilha estão localizadas no Posto de Turismo (um totem e 12 docas), nos Paços do Concelho (um totem e oito docas), no Terminal Rodoviário (um totem e 10 docas), nas Piscinas Municipais (um totem e 10 docas) e junto ao Centro Escolar da Erra (um totem e oito docas). No total, somam 48 docas distribuídas por cinco estações e 25 novas bicicletas elétricas, assegurando a cobertura do perímetro urbano de Coruche e Erra.

No inverno (setembro a abril), o horário está compreendido entre as oito e as 20 horas. Em horário de verão (maio a agosto), as bicicletas estarão disponíveis para utilização das seis às 22 horas. A utilização está aberta de segunda-feira a domingo (todos os dias) pelo período máximo consecutivo de duas horas, sendo necessário o pré-registo online em formulário disponível na aplicação Campinas (Android ou iOS), no site oficial das Campinas ou presencialmente no Posto de Turismo e nas Piscinas Municipais. O formulário de adesão deve ser acompanhado por cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte. No processo, o utilizador efetua o pagamento da tarifa de registo e emissão de cartão no valor de 5,57 euros.

A utilização das bicicletas está sujeita ao cumprimento das normas de utilização, sendo permitida a pessoas singulares com idade igual ou superior a 16 anos (com termo de responsabilidade para menores de 18 anos). O cartão de utilizador é entregue após o registo inicial e o pagamento do valor correspondente à subscrição escolhida, que pode ser diário (subscrição de 24 horas), com tarifa de dois euros; semanal (sete dias), com tarifa de cinco euros; mensal (30 dias), por 15 euros, ou anual, com 365 dias de acesso por 25 euros. Os passes são pessoais e intransmissíveis, incluindo um seguro de responsabilidade civil.

O investimento neste sistema de partilha de bicicletas está alinhado com as políticas de desenvolvimento sustentável do Município, promovendo o uso de formas alternativas de transporte individual nas deslocações diárias, de casa para o trabalho ou escola, e em pequenas deslocações associadas. A redução do consumo de combustíveis fósseis e das emissões de poluentes contribui para a proteção ambiental, simultaneamente incentivando a atividade física.

O sistema Campinas visa também promover a acessibilidade a serviços públicos e a multimodalidade entre diferentes meios de transporte. As estações de partilha de bicicletas estão estrategicamente localizadas nas imediações de serviços públicos, garantindo a possibilidade de estacionamento automóvel próximo. O lançamento do sistema representa um passo significativo na promoção da mobilidade sustentável em Coruche.

O serviço de atendimento (informações e registo) funciona nos dias úteis, das nove horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30 no Posto de Turismo (+351 243 619 072) e das 8h30 às 16h30 nas Piscinas Municipais (+351 243 610 590). Para informações adicionais deve consultar-se o site oficial das Campinas.