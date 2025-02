CDS tem novo líder em Almeirim

Nuno Duarte é o novo responsável Comissão Política de Almeirim. A eleição decorreu no dia 21 de fevereiro, véspera da apresentação dos candidatos à Câmara e Assembleia na coligação com o PSD.



A lista única aos Órgãos Concelhios de Almeirim e dos Delegados Distritais foi eleita por unanimidade.



Neste ato, a nova Comissão Política Concelhio, liderada por Nuno Duarte, iniciou funções para “poder mostrar que o CDS é e pode ser alternativa no nosso concelho. Estamos disponíveis para todos os almeirinenses e queremos continuar a lutar, debater, construir, por uma qualidade de vida do concelho e de todos os munícipes”, destacam.



“Acreditamos em Almeirim, e queremos que acreditem connosco nas pessoas, nas empresas, num concelho de todos e para todos. Estamos em ano de eleições Autárquicas, com um final de ciclo, e queremos que um novo ciclo comece com todos, para melhorar o concelho”, acrescenta Nuno Duarte.