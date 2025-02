NERSANT e Município da Golegã assinam protocolo para implementação da Startup Golegã

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e o Município da Golegã formalizaram, no dia 25 de fevereiro, a assinatura do protocolo para a criação da Startup Golegã, uma infraestrutura de apoio e incubação empresarial especialmente vocacionada para a fileira do cavalo. A assinatura do protocolo decorreu no Equuspolis e contou com a presença do Presidente da Direção da NERSANT, António Pedroso Leal, e do Presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, tendo a apresentação do projeto sido conduzida pelo Vice-Presidente do Município, Diogo Rosa.

A implementação da Startup Golegã resulta de um protocolo estabelecido entre as entidades no final de 2024 e prevê, numa primeira fase, a disponibilização de apoio contínuo a empresários e empreendedores do concelho. Este apoio será assegurado por técnicos especializados da NERSANT, que realizarão atendimento no Edifício do Equuspolis.

Entre os principais objetivos deste projeto estão a dinamização do empreendedorismo, o incentivo à criação de empresas, o desenvolvimento de iniciativas nas escolas para fomentar uma cultura empreendedora e a prestação de aconselhamento técnico em diversas áreas de negócio. Para além disso, a iniciativa prevê a facilitação de processos de licenciamento de caráter empresarial e a promoção do concelho da Golegã como destino atrativo para novos investidores, em especial investimento estrangeiro.

Num segundo momento, atualmente em fase de estudo de viabilidade económica e elaboração de projeto pela NERSANT e pelo Município, prevê-se a requalificação das instalações da antiga EPAC para a criação de uma incubadora de empresas recém-constituídas ou em desenvolvimento. Com esta estrutura, será possível potenciar ainda mais o apoio ao empreendedorismo e estabelecer uma maior sinergia entre o tecido empresarial local e as instituições de ensino superior.

A criação da Startup Golegã reforça a aposta na inovação e no crescimento económico do concelho, consolidando a Golegã como um polo de referência para o desenvolvimento empresarial ligado à fileira do cavalo e a outros setores estratégicos da região.

A assinatura do protocolo entre a NERSANT e a Câmara Municipal da Golegã integrou o programa de uma sessão de esclarecimentos promovida pela associação empresarial sobre incentivos ao investimento e emprego na região da Lezíria do Tejo, reforçando o compromisso da associação e do Município na dinamização do tecido empresarial local.