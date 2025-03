Pulseira eletrónica por violência doméstica 

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no dia 7 de março, deteve um homem de 48 anos por violência doméstica, no concelho de Abrantes.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física contra a vítima, sua companheira de 47 anos. No decorrer da investigação foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido decretadas as seguintes medidas de coação:

Proibição de contatar com a vítima, direta ou indiretamente, e por qualquer meio;

Obrigação de deixar de imediato a residência onde ocorreram os factos e proibição de se aproximar daquela residência, do local de trabalho e outros locais frequentados pela vítima, num raio de 500 metros, controlado por pulseira eletrónica;

Sujeitar-se a avaliação médica para tratamento à dependência alcoólica;

Proibição de adquirir ou deter armas brancas ou de fogo, devendo entregar de imediato todas as armas que ainda possua.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe: