Seis vinhos de Almeirim distinguidos como “Melhores do Ano” nos Prémios Grandes Escolhas 2024

Seis vinhos de Almeirim foram distinguidos como “Melhores do Ano”, nos Prémios Grandes Escolhas 2024, revelados na cerimónia de entrega de prémios que se realizou, no dia 7 de março, no Centro de Congressos do Estoril, com a presença de centenas de produtores e outros profissionais da área.

Um deles, o Conde Vimioso Edição Comemorativa 30 anos – Tinto 2005, da Falua, está entre os 30 melhores vinhos portugueses, entre todas as regiões e todas as categorias, de acordo com a redação da Grandes Escolhas.

A Quinta da Alorna tem três vinhos distinguidos, a Falua dois vinhos distinguidos e a Quinta do Casal Branco um vinho distinguido.

Os Melhores Vinhos por região, num total de 310 vinhos, foram eleitos com base nos milhares de provas que os críticos da Grandes Escolhas realizaram durante o ano de 2024.

Os melhores do ano (Almeirim):

Amphorae – Branco 2023 – Produtor: Quinta da Alorna

Quinta da Alorna Reserva das Pedras – Tinto 2020 – Produtor: Quinta da Alorna

Quinta da Alorna Reserva das Pedras – Tinto 2020 – Produtor: Quinta da Alorna

Conde Vimioso Edição Comemorativa 30 anos – Tinto 2005 – Produtor: Falua

Conde Vimioso The Winemaker’s Blend – Tinto 2020 – Produtor: Falua

Em Campo – Tinto 2020 – Produtor: Casal Branco

“Os Prémios Grandes Escolhas são já um marco nos setores do vinho e da gastronomia. Os vinhos selecionados no TOP 30 representam o que de melhor se faz, em todas as regiões e categorias. Já os Troféus Grandes Escolhas, igualmente prestigiantes, distinguem personalidades, organizações, empresas, instituições e profissionais que, na opinião da equipa editorial da revista Grandes Escolhas, mais se destacaram ao longo de 2024. É um evento único, onde os profissionais do setor se encontram, partilham experiências e têm a oportunidade de provar os vinhos dos seus pares”, refere João Geirinhas, diretor de negócio da revista Grandes Escolhas.

Os Prémios Grandes Escolhas, organizados pela revista Grandes Escolhas, que vão já na sua oitava edição com a atual equipa, podem ser vistos ou revistos online no site da Grandes Escolhas, uma vez que a cerimónia foi transmitida em streaming, ficando assim disponível a todos.

O evento que premeia os melhores vinhos, bem como empresas, profissionais e entidades na área de vinhos e gastronomia, em Portugal, contou com mais de 800 convidados, que se reuniram no Centro de Congressos do Estoril para uma noite dedicada aos Melhores do Ano.