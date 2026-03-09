Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Economia
  • Vinho da Quinta do Casal Branco entre os 30 melhores de Portugal nos Prémios Grandes Escolhas
Economia

Vinho da Quinta do Casal Branco entre os 30 melhores de Portugal nos Prémios Grandes Escolhas

Por: Daniel Cepa 09 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O vinho “Vinha do Tojal — Homenagem a Dona Sophia, DoTejo Tinto 2016”, produzido pela Quinta do Casal Branco, foi distinguido no Top 30 dos melhores vinhos de Portugal nos Prémios Prémios Grandes Escolhas – Os Melhores do Ano.

A cerimónia de entrega dos galardões realizou-se no passado dia 6 de março, no Centro de Congressos do Estoril, reunindo produtores, enólogos e personalidades do setor vitivinícola nacional.

Entre milhares de vinhos provados ao longo de 2025 pelo painel de especialistas da revista Grandes Escolhas, apenas trinta referências foram selecionadas para esta distinção, que integra espumantes, brancos, rosés, tintos e vinhos fortificados de várias regiões do país. A lista representa uma verdadeira montra da excelência da produção vitivinícola portuguesa.

O Vinha do Tojal — Homenagem a Dona Sophia foi produzido numa edição limitada de 1.775 garrafas, todas assinadas por José Lobo de Vasconcelos. O vinho presta homenagem à sua mãe, Dona Sophia de Vasconcelos, que assumiu a liderança da propriedade na década de 1980 e teve um papel determinante na história recente da casa.

Em reação à distinção, a Quinta do Casal Branco afirma que recebeu o prémio “com profunda gratidão”, considerando-o um reconhecimento de uma história familiar e de um compromisso contínuo com a excelência na produção de vinhos.

A presença neste restrito Top 30 nacional é considerada uma distinção rara no setor, reservada a vinhos que se destacam pela sua singularidade, harmonia, carácter e complexidade.

Etiquetas Relacionadas:
economiaquinta do casal brancovinhosvinhos de almeirimvinhos do tejo

Notícias relacionadas

Política

Câmara de Almeirim reformula projeto de requalificação do Mercado Municipal

BY-Daniel Cepa 6 de Março, 2026
Região

NERSANT defende que Oeste e Vale do Tejo pode liderar primeira “Wise Region” de Portugal

BY-Daniel Cepa 6 de Março, 2026
Economia

Combustíveis vão aumentar mas menos do que no pior cenário

BY-Redação 6 de Março, 2026
Economia

Associação empresarial propõe criação estrutura para acompanhar impacto económico das intempéries na Lezíria do Tejo

BY-Daniel Cepa 1 de Março, 2026
Economia

Quinta do Casal Branco distinguida no Top 30 de Excelência

BY-Inês Ribeiro 26 de Fevereiro, 2026
Economia

Produtores de Almeirim promovem Vinhos nas maiores feiras internacionais

BY-Daniel Cepa 25 de Fevereiro, 2026