Vinho da Quinta do Casal Branco entre os 30 melhores de Portugal nos Prémios Grandes Escolhas

Imprimir

O vinho “Vinha do Tojal — Homenagem a Dona Sophia, DoTejo Tinto 2016”, produzido pela Quinta do Casal Branco, foi distinguido no Top 30 dos melhores vinhos de Portugal nos Prémios Prémios Grandes Escolhas – Os Melhores do Ano.

A cerimónia de entrega dos galardões realizou-se no passado dia 6 de março, no Centro de Congressos do Estoril, reunindo produtores, enólogos e personalidades do setor vitivinícola nacional.

Entre milhares de vinhos provados ao longo de 2025 pelo painel de especialistas da revista Grandes Escolhas, apenas trinta referências foram selecionadas para esta distinção, que integra espumantes, brancos, rosés, tintos e vinhos fortificados de várias regiões do país. A lista representa uma verdadeira montra da excelência da produção vitivinícola portuguesa.

O Vinha do Tojal — Homenagem a Dona Sophia foi produzido numa edição limitada de 1.775 garrafas, todas assinadas por José Lobo de Vasconcelos. O vinho presta homenagem à sua mãe, Dona Sophia de Vasconcelos, que assumiu a liderança da propriedade na década de 1980 e teve um papel determinante na história recente da casa.

Em reação à distinção, a Quinta do Casal Branco afirma que recebeu o prémio “com profunda gratidão”, considerando-o um reconhecimento de uma história familiar e de um compromisso contínuo com a excelência na produção de vinhos.

A presença neste restrito Top 30 nacional é considerada uma distinção rara no setor, reservada a vinhos que se destacam pela sua singularidade, harmonia, carácter e complexidade.