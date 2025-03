Aviso laranja: Depressão Martinho traz chuva e vento forte durante a noite e madrugada no concelho de Almeirim

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso meteorológico para laranja para a noite de hoje, dia 20 de março, e madrugada desta quinta-feira, dia 19 de março, no concelho de Almeirim e distrito de Santarém, devido aos efeitos da depressão Martinho.

Segundo o IPMA, o aviso laranja para vento forte de sul/sueste, com rajadas da ordem de 90 km/h está em vigor entre as 21h00 de hoje e as 6h00 de amanhã, baixando a amarelo até às 9h00. Simultaneamente, está emitido aviso amarelo para períodos de chuva, por vezes forte, que pode ser ocasionalmente acompanhada de trovoada, desde as 18h00 de hoje e até às 6h00 de amanhã.

O IPMA emitiu ainda um aviso amarelo para precipitação, por vezes forte, podendo ser de granizo e acompanhada de trovoada, entre as 15h00 e as 21h00 de quinta-feira, dia 20 de março.

O mau tempo é provocado pela depressão Martinho, que já provocou centenas de ocorrências no país. No concelho de Almeirim, até ao momento, há a registar duas ocorrências de queda de árvores.

