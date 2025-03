João Anunciação abre temporada com um top15 no Prémio Cidade de Fafe

João Anunciação iniciou a época ao serviço da equipa Blackjack – Bairrada com um 14º lugar, no passado sábado dia 15 de março, no Prémio Cidade de Fafe, prova que marcou a abertura do calendário nacional de estrada do escalão Júnior.

A equipa do ciclista de Fazendas de Almeirim alinhou com os oito corredores que compõem o plantel de 2025. Francisco Alves, João Anunciação, Ricardo Caria e Tomás Oliveira mantêm-se da época anterior, enquanto Gustavo Romão, Guilherme Santos, Martim Campos e André Jarmela fizeram a sua estreia com as cores da equipa.

A corrida, com um percurso de aproximadamente 88 quilómetros, teve partida e chegada na emblemática Praça 25 de Abril, em Fafe, e foi marcada por constantes movimentações desde os primeiros quilómetros. João Anunciação corou a meta em 14º lugar, enquanto que o colega de equipa Guilherme Santos cortou a meta na terceira posição. A estrutura bairradina alcançou o segundo lugar por equipas.