Residência de Estudantes da Quinta do Galinheiro reforça oferta de alojamento para alunos em Santarém

O Politécnico de Santarém (IPSantarém) inaugurou a Residência de Estudantes da Quinta do Galinheiro, situada na Escola Superior Agrária, no passado dia 21 de março, em Santarém, numa cerimónia que contou com a presença de Fernando Alexandre, ministro da Educação, João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, entre outras entidades.

Esta nova residência de estudantes tem uma capacidade para 74 camas, entre os quais, quatro para pessoas com mobilidade reduzida, duas salas de estudos, duas salas de convívio, duas cozinhas e uma lavandaria.

O momento ficou também marcado pela apresentação de novos projetos, nomeadamente, a nova residência de estudantes a construir na antiga Escola Prática de Cavalaria, num imóvel cedido pela autarquia para esta finalidade e que vai disponibilizar 131 camas, num investimento de quatro milhões, trezentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove euros (4.373.959,00 €).

João Moutão, que tomou posse no mesmo dia para um segundo mandato como Presidente do IPSantarém, destacou que o “reforço na oferta de alojamento estudantil é essencial para garantir condições dignas e acessíveis aos nossos estudantes e atrair novos talentos para Santarém”.

Já João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, referiu que inaugurar este um espaço “representa um passo significativo na valorização da educação e no apoio aos nossos jovens. A existência do Politécnico de Santarém, com a dinâmica que hoje assistimos, é fundamental para o desenvolvimento do nosso território e do Concelho de Santarém”.

Para além deste projeto, estão previstas as requalificações da Residência de Estudantes Andaluz com 153 camas, da Residência de Estudantes S. Pedro com 103 camas e da Residência de Estudantes Pedro Álvares Cabral com 49 camas.

Estes novos quatro projetos representam um investimento de sete milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis euros (7.635.526,00 €) e são apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).