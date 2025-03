Mário Silvestre nomeado comandante nacional de emergência e proteção civil

Mário Silvestre, ex-comandante Operacional Distrital de Santarém, foi nomeado comandante nacional de emergência e proteção civil, substituindo André Fernandes, que pediu a exoneração do cargo na passada sexta-feira, dia 21 de março. Mário Jorge Henriques Silvestre, de 51 anos, era desde maio de 2024 o segundo comandante nacional de emergência e proteção civil.

Segundo o MAI, o nome foi designado pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro, sob proposta do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), José Manuel Moura.

A fonte do MAI avançou também que para o cargo de segundo comandante da ANEPC foi designado o atual comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Manuel Ribeiro. As duas nomeações ainda têm de ser publicadas em Diário da República.

Mestre em riscos e proteção civil, Mário Silvestre é titular de diversos cursos de formação no quadro do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, tendo desempenhado funções de adjunto de operações nacional do comando nacional de emergência e proteção civil, comandante Operacional Distrital de Santarém e comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo.

