Alpiarça recebe Concurso Nacional de Saltos na Reserva do Cavalo Sorraia

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Alpiarça volta a integrar o calendário oficial da Federação Equestre Portuguesa com a realização do Concurso Nacional de Saltos Classe C (CSN‑C), que decorre nos dias 23 e 24 de maio, na Reserva Natural do Cavalo Sorraia.

Durante dois dias, o evento reunirá cavaleiros e amazonas de vários pontos do país, em provas de saltos de obstáculos organizadas por diferentes escalões e níveis de dificuldade, combinando exigência técnica, rigor competitivo e espetáculo acessível ao público, com entrada livre.

A competição assume também uma forte ligação ao território e à identidade local, ao realizar‑se num espaço dedicado à valorização do Cavalo Sorraia, raça autóctone de elevado valor histórico e ambiental, cuja preservação está intimamente associada à reserva que acolhe a prova.

O CSN‑C integra provas destinadas a atletas federados, com obstáculos entre 0,90 m e 1,20 m, e provas direcionadas às escolas de equitação, nas modalidades de gincana e cruzes, com alturas entre 0,30 m e 0,80 m, reforçando a vertente formativa da competição.

As provas são organizadas pela Federação Equestre Portuguesa e pelo Município de Alpiarça, com a colaboração da Reserva Natural do Cavalo Sorraia, da Junta de Freguesia de Alpiarça, do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça e da Quinta de São Miguel.

As inscrições para atletas federados devem ser efetuadas através do site da Federação Equestre Portuguesa (www.fep.pt), enquanto as provas de escolas estão sujeitas a inscrição direta junto da organização.