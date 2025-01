Bibliotecas Municipais do Concelho de Salvaterra de Magos dinamizam Hora do Conto 2025

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos está a realizar, através das Bibliotecas Municipais, mais uma edição da Hora do Conto, destinada às crianças dos jardins de infância e do 1º ciclo dos Agrupamentos de Escolas de Marinhais e de Salvaterra de Magos e das IPSS’s do Concelho.

A iniciativa decorre nos meses de janeiro e fevereiro e envolve mais de 1500 crianças, pretendendo despertar nos mais novos o interesse pelos livros, ao mesmo tempo que lhes permite conhecer os espaços das bibliotecas municipais de Salvaterra de Magos, do Mercado de Cultura de Marinhais e do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, locais onde se realizam as atividades.

Este ano a Hora do Conto inclui a leitura do livro “Frederico, o Cinto de Segurança”, da autoria de Manuela Mota Ribeiro, numa atividade enquadrada no Programa Municipal de Educação para o Risco, que junta também o Serviço Municipal de Proteção Civil, focando a temática da segurança rodoviária e sensibilizando as crianças para uma cultura de segurança.

Complementando a história, no final, as crianças são convidadas a realizar uma atividade de expressão plástica e a visitar as exposições que se encontram patente em cada espaço das Bibliotecas.

Esta é uma das iniciativas inseridas na programação do 40º Aniversário da Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos.