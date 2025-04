Trabalhadores da Sumol Compal de Almeirim marcam greve para 7 de maio

Os trabalhadores da fábrica da Sumol Compal em Almeirim vão realizar uma greve no próximo dia 7 de maio, com concentração marcada para as 9h00 junto às instalações da empresa, na rotunda da Avenida João I, Parque Zona Norte.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Setores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Pesca e Serviços Relacionados (STIAC), que reivindica, em nome dos trabalhadores, melhorias salariais e nas condições de trabalho.

Entre as principais exigências estão o aumento dos salários sem discriminações, a retoma da negociação da contratação coletiva da indústria das águas e sumos — parada desde 2009 —, a celebração de um acordo de empresa, o aumento do número de dias de férias para 25, e a redução gradual do horário de trabalho para 35 horas semanais.

Os trabalhadores reclamam ainda a atualização do subsídio de refeição para 9,20 euros, a atualização do subsídio de turno fixo, do valor das horas noturnas e das categorias profissionais, bem como o fim da utilização de processos disciplinares para despedimentos considerados “a custo zero”. A luta inclui também a reivindicação por paridade salarial e valorização das carreiras profissionais.

O STIAC apela à participação dos trabalhadores na concentração, sublinhando que “a união faz a força” e reforçando a necessidade de lutar por melhores condições laborais, pelo respeito e por uma vida mais digna.