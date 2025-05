Rotary Club de Almeirim distingue Domingos Martins

Domingos Martins, presidente da Associação 20 Kms de Almeirim, recebeu, no dia 4 de abril, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, o Galardão de Profissional do Ano 2025, o 22º galardão atribuído pelo Rotary Club de Almeirim.

Esta é uma iniciativa que decorre em cada ano rotário e que, como referiu o presidente do Rotary Club de Almeirim, José Garrido, representa o espírito rotário já que tem como objetivo reconhecer e dar como exemplo as qualidades profissionais, humanas, de liderança, éticas e de trabalho que são postas ao serviço da comunidade pelas várias personalidades que têm vindo a ser nomeadas.

No ano em que Domingos Martins completa os 25 anos à frente da Associação dos 20Kms, os rotários de Almeirim consideraram da maior relevância “homenagear um dirigente associativo, de uma das mais ativas e destacadas coletividades almeirinenses, que ao longo de décadas, tem prestado inegáveis serviços à comunidade (…) uma boa forma de apoiar e incentivar quem partilhe tais vivências e mostrar aos jovens uma via para a construção do seu futuro.”

Na sessão solene na sede do município, Rui Vasco Martins falou do pai e do dirigente associativo como exemplo de entrega ao trabalho e à causa associativa, destacando a sua capacidade para dar expressão a modalidades. A associação tem já 17 secções, muitas vezes consideradas de “menores”. Pedro Ribeiro, presidente da autarquia, elogiou o homem cuja carreira acompanhou durante cerca de 30 anos, não podendo deixar de salientar a sua assertividade, a sua capacidade de trabalho e de visão. Como não podia deixar de ser, tanto o filho como o presidente da Câmara, fizeram sorrir a audiência com histórias da vida de Domingos Martins que marcaram os que com ele se cruzaram, tanto na Câmara onde trabalhou, como nos Bombeiros ou nas atividades desportivas.

Seguiu-se o jantar na Quinta da Feteira, em Fazendas de Almeirim, que contou com a presença do vice-presidente, Paulo Caetano, Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Catalão, família e amigos do homenageado, e ainda alguns atletas. Do movimento rotário, regista-se a presença de representantes de Clubes rotários do distrito 1960 e da Governadora Assistente Manuela Franco das Silva.

Durante o jantar, dois momentos marcaram esta distinção com a atuação dos atletas de Dança Desportiva, Leonor Pereira e Vasco Brás, do professor Pedro Machado.

Domingos Martins era um homem emocionado que quis agradecer aos pais/ encarregados de educação que se envolvem na associação, aos atletas por tudo o que têm conseguido alcançar, a todos os que prestam serviço na Associação, e à família, mulher, filhos, irmão e cunhada por todo o apoio que lhe deram. Surpresa da noite, o irmão, António Martins e mulher, entregaram uma placa que assinala a entrega desta distinção e “da justa homenagem”.

Uma noite de emoções numa homenagem a quem já muito deu à comunidade Almeirinense. E se dúvidas houvesse, uma menina atravessa uma sala com mais de 50 convivas e num abraço profundo sela o amor entre avô e neta!