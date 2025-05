União de Almeirim vence em Paço dos Negros. Fazendense segura 2º lugar no campeonato

O União de Almeirim venceu o dérbi concelhio frente ao Paço dos Negros, a contar para a 2.ª Divisão Distrital, e o Fazendense segurou o segundo lugar no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão. O Benfica do Ribatejo voltou a perder.

No Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, o Fazendense manteve o 2.º lugar da competição ao golear, em casa, o Glória do Ribatejo por 5-0. Alexandre Fernandes (3), Rui Patrício e Marco Tiago foram os autores dos golos da partida.

Na 2.ª Divisão, o União de Almeirim saiu vitorioso no dérbi concelhio frente ao Paço dos Negros. Martim Apolinário e Leandro Videira marcaram os golos no terreno dos pacenses. Já o Benfica do Ribatejo perdeu na receção ao Marinhais, com o resultado fixado em 0-2.

Na classificação, o União de Almeirim é 6.º classificado com 33 pontos, o Paço dos Negros ocupa a 10.ª posição com 11 pontos e o Benfica do Ribatejo segue no 11.º lugar com 10 pontos conquistados.