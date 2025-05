Anselmo Ralph, Nininho Vaz Maia, Fernando Daniel e Némanus em destaque na FNA 25

A Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo regressa a Santarém entre 7 e 15 de junho, no CNEMA, e promete ser uma verdadeira festa para todos os gostos, com um cartaz musical de luxo. Sob o lema “Biosoluções”, a FNA 25 irá também focar-se nas soluções sustentáveis para a agricultura, promovendo a inovação e a preservação ambiental no setor.

Logo no dia de abertura (7 de junho), os populares Némanus vão animar o recinto. No dia 9 de junho, véspera de feriado, o palco pertence ao cantor Anselmo Ralph. Já no dia 13, será a vez de Nininho Vaz Maia conquistar o público, enquanto o último sábado da feira, dia 14 de junho, será marcado pela atuação de Fernando Daniel.

Para além dos concertos, a FNA 25 irá celebrar as tradições ribatejanas com largadas de toiros, desfiles e provas de campinos, atividades equestres e muita música popular.

A gastronomia volta a ser um dos grandes atrativos, com destaque para o Salão Prazer de Provar, as tasquinhas, enchidos, queijos e doces regionais. A feira contará ainda com uma grande exposição de maquinaria agrícola e pecuária, incluindo aves, bovinos, caprinos, equinos, ovinos e suínos.

O bilhete diário tem um custo de 8,50€, mas existem cadernetas de 10 entradas e um Livre-Trânsito para visitar a feira em qualquer dia. A entrada é gratuita para crianças até aos 11 anos e, no dia 11 de junho, a entrada é livre para todos os visitantes.

O recinto terá horários diferenciados por área, com atividades a decorrer entre as 10h00 e as 03h00, exceto no dia de encerramento, 15 de junho, em que a feira termina às 20h00.