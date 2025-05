Catarina Salgueiro eleita por Santarém

Catarina Salgueiro, também candidata à Câmara Municipal de Almeirim, conseguiu ser eleita para o parlamento depois do Chega conseguir eleger três deputados pelo distrito de Santarém.



A AD ganhou as eleições legislativas de 2025 no distrito de Santarém, com quatro deputados eleitos (Fernando Alexandre, João Moura, Isaura Morais e Ricardo Oliveira).



O Chega ficou em segundo, com três deputados (Pedro Correia, José Dotti e Catarina Salgueiro), e o PS é o grande derrotado, ficando em terceiro, com apenas dois deputados. Vão estar no parlamento Marcos Perestrelo e Hugo Costa.





