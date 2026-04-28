Ajuda de Mãe e W Shopping assinalam Dia da Mãe com iniciativa solidária

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A associação Ajuda de Mãe e o W Shopping, em Santarém, uniram-se para assinalar o Dia da Mãe com uma iniciativa de caráter solidário, que terá lugar no próximo sábado e domingo, dias 2 e 3 de maio.

Ao longo do fim de semana, a instituição vai marcar presença num espaço no interior do centro comercial, onde irá dar a conhecer o trabalho que desenvolve junto de mães e famílias em situação de maior vulnerabilidade. O objetivo é promover o contacto direto com a comunidade. A ação inclui também a exposição e venda de produtos desenvolvidos no atelier de costura Reuse By Ajuda de Mãe, um projeto de empreendedorismo social que aposta na reutilização de materiais e na promoção da sustentabilidade.

A iniciativa pretende aproximar a comunidade da missão da organização, sensibilizando para o impacto do seu trabalho diário e incentivando o apoio a esta causa. Cada peça disponível reflete não só um processo criativo, mas também histórias de superação e inclusão social.

Em comunicado ao Jornal O Almeirinense, a associação destaca a importância desta parceria como uma oportunidade para reforçar a ligação com o público e angariar recursos que contribuam para a continuidade das suas atividades.

Para além desta ação, a colaboração entre as duas entidades deverá prolongar-se, estando previstas novas iniciativas a divulgar no próprio Dia da Mãe.

A Ajuda de Mãe apela à participação da população, convida todos a visitar o espaço no W Shopping e a contribuir para esta iniciativa solidária.