ULS Lezíria introduz tecnologia GPS na cirurgia do cancro da mama

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) passou a utilizar uma tecnologia inovadora baseada em GPS para a localização precisa de tumores malignos da mama de pequenas dimensões, reforçando a modernização dos procedimentos cirúrgicos e reduzindo de forma significativa o recurso à técnica tradicional com arpão.

A inovação está a ser aplicada na Unidade de Patologia Mamária, onde a ecografia intraoperatória é utilizada de forma sistemática como método de orientação cirúrgica. Desde outubro de 2025, este procedimento passou a ser complementado por um sistema de marcação assistida por tecnologia Sirius, especialmente indicado para lesões ultrapequenas, cuja visualização por ecografia pode ser limitada.

Segundo explica Madalena Nogueira, coordenadora da Unidade de Patologia Mamária, “o processo inicia‑se com a intervenção do médico radiologista, que identifica a lesão por técnicas de imagem e procede à colocação de um marcador no interior do tumor. Posteriormente, em contexto de bloco operatório, o cirurgião de mama recorre ao sistema Sirius, que permite detetar o marcador com elevada precisão e localizar em tempo real o ponto exato da lesão”.

De acordo com a responsável, a adoção desta tecnologia traduz‑se em vantagens clínicas e organizacionais relevantes, nomeadamente maior conforto para a doente, maior flexibilidade na articulação entre a marcação e a cirurgia e uma localização mais precisa da lesão durante o procedimento. A inovação contribui ainda para uma maior eficiência e melhor organização do circuito assistencial hospitalar.

Com a implementação deste sistema, a Unidade de Patologia Mamária da ULS Lezíria tornou‑se praticamente “wire free”, sendo atualmente excecional e residual o recurso à técnica de localização por arpão.

Este avanço representa mais um passo na estratégia de modernização e inovação da ULS Lezíria, reforçando o compromisso da instituição com a precisão clínica, a qualidade dos cuidados de saúde e a melhoria contínua do acompanhamento às mulheres com patologia mamária.