11 idosos realojados após autoridades encerrarem Lar por falta de condições

A PSP de Abrantes levou a cabo uma operação de fiscalização conjunta no dia 14 de maio, que culminou com o encerramento urgente de uma casa de acolhimento/lar de idosos, na cidade de Abrantes.

A ação, promovida em articulação com a Segurança Social (SS), Autoridade Tributária de Santarém (AT), Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), detetou a inexistência total de condições mínimas de salubridade, higiene, segurança, conforto e funcionamento no espaço em causa.

Na sequência da fiscalização, foram levantados oito autos por contraordenação, correspondentes a diversas infrações detetadas pelas autoridades.

Os onze idosos que se encontravam alojados no lar foram imediatamente retirados do local, sendo acolhidos por familiares ou reencaminhados pela Segurança Social para outras instituições com condições adequadas.