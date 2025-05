Almeirinense sagra-se Campeã Nacional de Ginástica Acrobática

A ginasta almeirinense Beatriz Paiva (à direita na foto), em conjunto com as atletas Maria Clara Silva e Noa Rodrigues, conquistou o título de Campeã Nacional de Ginástica Acrobática, no escalão Seniores – 2.ª Divisão, numa prova disputada no passado domingo, em Albufeira.

O trio representou a Associação Académica de Santarém, somando assim mais um feito ao já conquistado título distrital. A comitiva do clube escalabitano, que contou com 19 ginastas e dois treinadores, conquistou no total dois campeonatos nacionais e um vice-campeonato.

A competição decorreu nos dias 17 e 18 de maio, no Pavilhão Desportivo da Albufeira. A competição organizada pela Federação de Ginástica de Portugal, destinou-se aos escalões de 1.ª e 2.ª Divisão e contou com a presença das melhores formações do país.