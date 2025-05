Nova residência de estudantes vai nascer nas antigas camaratas da EPC em Santarém

O auto de consignação da empreitada para a construção da nova residência de estudantes do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), a instalar-se nas antigas instalações da Escola Prática de Cavalaria (EPC), foi formalizado esta quinta-feira, dia 22 de maio, em Santarém.

A cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santarém, e contou com a presença de João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Moutão, presidente do IPSantarém, e Delphine Gerardo, fundadora da empresa construtora Vomera – Building Solutions.

O contrato entre o IPSantarém e a Vomera representa um investimento público de 3,5 milhões de euros, com um prazo de execução de dez meses. A nova residência irá disponibilizar 131 camas a estudantes do ensino superior, em pleno centro da cidade.

João Teixeira Leite considerou o momento como “um dia que marca a história de Santarém”, reiterando a importância da aposta na Educação como eixo estratégico para o desenvolvimento do concelho. A nova unidade residirá no antigo edifício das camaratas militares e tem conclusão prevista para o final do primeiro trimestre de 2026.

O presidente do IPSantarém, João Moutão, enalteceu o papel da autarquia, sublinhando a “visão e disponibilidade” do município como fatores-chave para a concretização do projeto, viabilizado por financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Moutão destacou ainda a localização simbólica da futura residência, apontando o contributo do novo espaço para a atratividade da instituição e a dinamização do centro histórico da cidade.

Para além desta empreitada, Santarém tem atualmente em curso a construção de mais duas residências universitárias — uma do IPSantarém e outra do ISLA Santarém — que, no seu conjunto, vão reforçar significativamente a capacidade de alojamento estudantil na cidade.