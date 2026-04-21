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Assembleia Municipal de Santarém muda de local

Por: Redação 21 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A Assembleia Municipal de Santarém vai passar a reunir num novo espaço, deixando a Casa do Campino para se instalar no Salão Nobre do Comando Distrital da GNR de Santarém.

O regresso a um espaço de inegável prestígio e solenidade no coração do centro histórico da cidade marca uma viragem significativa no funcionamento das sessões da Assembleia Municipal. O Salão Nobre do Comando Distrital da GNR, com a sua traça imponente e o simbolismo institucional que lhe é próprio, reúne as condições de dignidade e funcionalidade que a mais alta instância deliberativa do Município merece.

A mudança prende-se com razões de ordem logística e operacional, visando garantir melhores condições para o desenrolar das sessões — tanto para os eleitos como para os munícipes que acompanham e participam na vida democrática do Concelho.

A próxima sessão está marcada para o dia 30 de abril, às 18h30, inaugurando neste espaço nobre uma nova fase da vida política de Santarém.

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