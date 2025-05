Núcleo de Enfermeiros de Reabilitação da ULS Lezíria traça estratégias para o biénio 2025/2026

No passado dia 20 de maio, teve lugar a primeira reunião de trabalho do recém-eleito Grupo Dinamizador do Núcleo de Enfermeiros de Reabilitação (NER) da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), contando com a presença da enfermeira diretora, Fátima Lopes.

Este encontro marcou o arranque formal das atividades do novo grupo, que passa a representar os enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação da instituição. A equipa integra profissionais da área dos cuidados de saúde primários e hospitalares assegurando uma visão transversal e integrada das necessidades e desafios da prática clínica.

Ao longo da reunião, foram apresentados os elementos que compõem o Grupo Dinamizador e traçadas as prioridades estratégicas para o biénio 2025-2026. O Grupo pretende promover a autonomia profissional, incentivar a atualização científica e consolidar a qualidade dos cuidados prestados, assumindo um papel central na valorização da especialidade de Enfermagem de Reabilitação no seio da ULS Lezíria.

Fátima Lopes sublinhou, na sua intervenção, a crescente relevância dos enfermeiros de reabilitação no atual panorama dos cuidados de saúde, realçando o seu contributo fundamental para a promoção da autonomia, funcionalidade e qualidade de vida dos utentes.