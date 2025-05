Fazendense termina em 3.º e qualifica-se para a Taça de Portugal

A Associação Desportiva Fazendense terminou a temporada 2024/2025 na terceira posição do campeonato distrital da 1.ª divisão da Associação de Futebol de Santarém e apurou-se para a 1.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Na última partida, realizada em casa, no passado sábado, dia 24 de maio, os charnecos foram derrotados por 0-1 frente ao Ferreira do Zêzere, que foi o campeão da competição.

Uma vez que tanto o Ferreira do Zêzere, que sobe de divisão, e o segundo classificado, Samora Correia, disputa a final da Taça do Ribatejo, o Fazendense consegue uma vaga na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Na segunda divisão distrital, apenas o União de Almeirim conquistou pontos na última jornada, com um empate a três bolas, fora de portas, frente ao Benavente. O Paço dos Negros foi derrotado por 2-4, na receção ao Porto Alto. O Benfica do Ribatejo foi goleado 3-8, em casa, frente ao Forense.

Nas contas finais, o União de Almeirim terminou o campeonato na 6.ª posição com 37 pontos somados, o Paço dos Negros classificou-se em 10.º lugar com 12 pontos e o Benfica do Ribatejo terminou na 12ª e última posição da competição com 10 pontos.