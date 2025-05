Startup de Santarém atinge plena ocupação

A Startup Santarém, espaço de incubação de empresas gerido pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, atingiu no mês de maio a sua plena ocupação, acolhendo atualmente um total de 78 empresas e projetos empreendedores. Este marco reforça o papel da incubadora como um centro de dinamização económica e de apoio à inovação na região.

Do conjunto de empresas incubadas, 36 desenvolvem a sua atividade em regime de incubação física, enquanto outras 22 operam em incubação virtual, beneficiando das valências da Startup Santarém à distância. Para além disso, estão ainda incubadas 20 empresas fruto de investimento estrangeiro de cinco países diferentes, acolhidos ao abrigo do StartUP Visa, programa de acolhimento de empreendedores estrangeiros, sublinhando a crescente dimensão internacional do ecossistema de inovação que se tem vindo a consolidar em Santarém.

A mais recente empresa a integrar a incubadora, no início de maio, atua no setor das energias renováveis, reforçando a presença de negócios orientados para as novas tendências globais. De facto, a maioria das empresas incubadas está ligada às áreas digitais e à sustentabilidade, em estreita sintonia com as prioridades estratégicas da região e com os desígnios da transição digital e ecológica que marcam a agenda nacional e europeia.

Com quase uma década de atividade, a Startup Santarém afirma-se como um motor de desenvolvimento local e regional, criando condições para o surgimento, crescimento e internacionalização de novas empresas, num ambiente de colaboração, criatividade e inovação.

inaugurada em março de 2016, a Startup Santarém é uma incubadora de empresas e centro de inovação empresarial fruto de uma parceria entre a NERSANT e o Município de Santarém. O espaço integra a Startup Ribatejo, rede de incubação regional gerida pela NERSANT, que dispõe de incubadoras de empresas em Santarém, Alcanena, Torres Novas, Ourém e Rio Maior.