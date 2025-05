Almeirim alimenta sonho de dezenas de crianças

O Estádio Municipal de Almeirim recebeu, no domingo, a concentração final de sub-6 da Associação de Futebol de Santarém.



Neste encontro estiveram 22 equipas em representação de 15 clubes do distrito. Uma manhã de sonho em Almeirim com a presença de 125 jogadores em representação de todo o distrito de Santarém.



Este foi mais ais um momento de parceria entre o Footkart, a Associação de Futebol de Santarém e Almeirim que potencializa os três agentes envolvidos no futebol de formação distrital.