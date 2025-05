O Centro Cultural de Fazendas de Almeirim será palco de um grande Arraial Popular no próximo dia 14 de junho, a partir das 18 horas. Com entrada livre, o evento promete animar a freguesia com muita música, dança e surpresas para toda a família.

A noite começa com uma aula de zumba orientada por Joana Pernas e continua com a atuação do DJ Cremalheira, garantindo ritmo e animação até mais tarde. Um dos pontos altos será o desfile de Marchas Populares, que contará com a participação da:

Marcha da USAL Almeirim

Marcha de Benavente

Marcha de Benfica do Ribatejo

Marcha dos Mercados de Lisboa

Marcha Popular de Fazendas de Almeirim

Além do espetáculo musical e do desfile, os visitantes poderão ainda saborear as tradicionais bifanas, porco no espeto, doces, bebidas e muito mais.

O evento é organizado pela Marcha de Fazendas de Almeirim, com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.