Chamusca apresenta Centro de Empreendedorismo de Impacto da Lezíria do Tejo (CEILT)

No âmbito da Semana da Ascensão 2025, o Município da Chamusca apresentou no domingo, 25 de maio, o Centro de Empreendedorismo de Impacto da Lezíria do Tejo (CEILT), uma nova estrutura sediada no concelho que visa promover a inovação social, o desenvolvimento de competências e a criação de oportunidades em toda a região da Lezíria do Tejo.

O CEILT é uma estrutura e espaço de capacitação, incubação e apoio a projetos de empreendedorismo de impacto, com intervenção em toda a região, a partir da Chamusca. Resulta de uma candidatura apresentada ao programa nacional “Centros de Empreendedorismo de Impacto” do Portugal Inovação Social, promovida pela Associação Tempos Brilhantes, em parceria com a SEA – Agência de Empreendedores, entidade responsável pela dinamização da Fábrica do Empreendedor na Chamusca.

O Município da Chamusca assume o papel de investidor social, reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento social e económico sustentável da região, numa clara aposta em soluções inovadoras que produzam impacto real na vida das pessoas e no futuro da região.

Este centro vai disponibilizar ações de capacitação, mentoria, incubação e acompanhamento intensivo de projetos com impacto social, dirigidas a jovens até aos 35 anos, pessoas em idade ativa, estudantes com perfil empreendedor e cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, o CEILT apoia as entidades da economia social da região, através de formações para equipas técnicas e dirigentes, apoio ao desenvolvimento de respostas sociais inovadoras e acompanhamento na elaboração de candidaturas a financiamentos.

O CEILT promoverá ainda ações educativas em contexto escolar, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo social entre os mais jovens e incentivar a sua participação ativa na resolução de desafios locais.

O CEILT marca o início de uma nova etapa para a região da Lezíria do Tejo. Com este centro, o Município da Chamusca reafirma o seu compromisso com um território mais inclusivo, resiliente e preparado para os desafios do futuro, onde a inovação social é colocada ao serviço das pessoas e do desenvolvimento sustentável.