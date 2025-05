Joaquim Catalão apresenta mandatários da candidatura à Câmara de Almeirim

A candidatura de Joaquim Catalão à presidência da Câmara Municipal de Almeirim, pelo Partido Socialista, apresentou os seus mandatários para as eleições autárquicas de 2025, assumindo como lema “Gente que Faz”.

A candidatura de Joaquim Catalão, que se propõe a liderar um novo ciclo autárquico em Almeirim, quer um mandato assente na “competência, proximidade e na resposta concreta aos desafios do concelho”.

Para mandatários da candidatura, Joaquim Catalão escolheu Maria José Almeida, médica aposentada do Centro de Saúde de Almeirim e Custódio Castelo, músico, compositor e referência da guitarra portuguesa.

Já os mandatários da juventude são Leonor Pinho, estudante, bombeira e atleta premiada em competições internacionais de teqball e Daniel Bragança, jogador profissional de futebol no Sporting CP;

Para Joaquim Catalão, “estes mandatários são mais do que símbolos: são companheiros de caminho com provas dadas, que assumem esta responsabilidade com a vontade de servir e melhorar a vida das pessoas. São ‘Gente que Faz’, como nós, como tantos almeirinenses que acreditam que é possível fazer diferente e fazer melhor.”

Joaquim Catalão encerra esta apresentação assumindo-se como a escolha “acertada, sólida e com vontade de construir um futuro com mais oportunidades, mais justiça e mais qualidade de vida para todos os que vivem e trabalham no concelho de Almeirim”.