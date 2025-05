Temperaturas elevadas colocam o concelho de Almeirim sob aviso amarelo

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo na quinta e sexta-feira, dias 29 e 30 de maio, devido às elevadas temperaturas previstas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O IPMA emitiu o aviso amarelo entre as 9h00 de quinta-feira e as 21h00 de sexta-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. As temperaturas máximas para os próximos três dias vão rondar os 37.ºC e os 38.ºC, já as mínimas vão oscilar entre as os 16.ºC e os 17.ºC.

Até sábado, dia 31 de maio, as temperaturas vão estar elevadas, levando a uma redução da humidade do ar e ventos fortes, condições meteorológicas que aumentam significativamente o risco de incêndios rurais.

Também a Direção-Geral da Saúde recomendou medidas preventivas, como a ingestão de água, face às previsões de aumento de temperatura nos próximos dias. O organismo recomenda ainda que se evite a exposição solar nas horas de maior calor e cuidados especiais com crianças, idosos, doentes crónicos ou pessoas com mobilidade reduzida.