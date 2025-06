Autoridades atentas à velocidade na estrada até dia 11 de junho

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam esta terça-feira, dia 4 de junho, a campanha nacional de segurança rodoviária “Viajar Sem Pressa”, integrada no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2025. A campanha incluiu fiscalização e sessões de sensibilização.

A campanha, que se prolonga até 11 de junho, pretende alertar os condutores para os perigos do excesso de velocidade, uma das principais causas de sinistralidade rodoviária em Portugal. Dados das autoridades indicam que cerca de 60% das infrações registadas estão relacionadas com velocidades acima do permitido.

De acordo com a ANSR, a velocidade é responsável por um terço dos acidentes mortais, sendo um fator determinante no agravamento das consequências em caso de sinistro. Por exemplo, num atropelamento, a probabilidade de morte do peão é de apenas 10% a 30 km/h, mas sobe para 90% se a velocidade for de 50 km/h.

A campanha contempla: Sessões de sensibilização da ANSR em todo o território continental e também nas regiões autónomas; Operações de fiscalização da GNR e da PSP, focadas nas vias com maior volume de tráfego, com especial atenção ao controlo de velocidade, em linha com o Plano Nacional de Fiscalização.

As três entidades reforçam ainda alguns dos alertas principais: Conduzir mais depressa reduz o tempo de reação e a capacidade de travagem em situações inesperadas; Numa viagem de 20 km, aumentar a velocidade de 50 para 60 km/h apenas poupa 4 minutos; “Viaje sem pressa, chegue com vida ao destino”, sublinha o lema da campanha.

As campanhas anuais da ANSR, GNR e PSP seguem recomendações europeias e têm como objetivo reduzir a sinistralidade nas estradas portuguesas, promovendo uma cultura de segurança e responsabilidade rodoviária.