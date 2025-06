Campanha do Banco Alimentar recolhe mais de 3,5 toneladas de alimentos no concelho de Almeirim

A iniciativa decorreu de 30 de maio a 1 de junho de 2025 em várias superfícies comerciais do concelho de Almeirim.

A mais recente campanha do Banco Alimentar contra a Fome recolheu 3,585 kg de alimentos no concelho. A ação foi promovida em várias superfícies comerciais e contou com o apoio de diversas instituições e dezenas de voluntários.

A campanha decorreu em 11 concelhos da região, com um balanço positivo, foram recolhidos 36,809 kg de alimentos na sua totalidade, um aumento face aos 36,264 kg registados no ano passado. No concelho de Almeirim verificou-se uma ligeira descida em relação à campanha de 2024, na qual tinham sido angariados 3,978 kg.

Em Almeirim a recolha foi feita no Continente, no LIDL, no ALDI, no Intermarché e no Meu Super Centro. O Pingo Doce não participou este ano por se encontrar em obras. Em Fazendas de Almeirim, a iniciativa passou pelo Meu Super, pelo Casal dos Morangos e pela Mercearia Sardinheiro.

O responsável pela coordenação da campanha no concelho de Almeirim, Manuel Lourenço, mostra o seu agradecimento às “instituições e a todos os voluntários ligados a elas, ou simplesmente anónimos, que disponibilizaram graciosamente o seu tempo e se envolveram de forma extraordinária em esforço e dedicação na recolha e transporte dos produtos das áreas comerciais de Almeirim e Fazendas de Almeirim para o Banco Alimentar de Santarém e que fizeram desta campanha um sucesso”. Acrescenta ainda que a colaboração das gerências das superfícies comerciais, que se mostraram disponíveis desde o início, fez toda a diferença.

A Câmara Municipal de Almeirim constituiu um forte apoio na campanha a nível logístico, através da facilitação do transporte dos bens alimentares até ao Banco Alimentar de Santarém.

A campanha contou com um forte apoio da comunidade local, que se fez sentir através da colaboração de várias instituições e grupos do concelho. Entre os principais parceiros estiveram a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, o Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Almeirim, a FAC – Fraterna Ajuda Cristã, a Associação Proabraçar, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, a Catequese das Fazendas de Almeirim, o Coro da Imaculada Conceição de Almeirim e ainda o Apoio Local ao Banco Alimentar das Fazendas de Almeirim, representado por Helena Bento e Cindinha. Estas entidades, através da mobilização de voluntários e da prestação de apoio logístico, foram fundamentais para o bom funcionamento e sucesso da recolha.