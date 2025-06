Deputada de Almeirim toma posse na Assembleia da República pela primeira vez

A deputada Catarina Salgueiro, candidata do Chega à Câmara Municipal de Almeirim, tomou posse como deputada pelo círculo de Santarém na Assembleia da República. A cerimónia decorreu na passada terça-feira, 3 de junho, e foi presidida pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.

A deputada foi eleita a 18 de maio, com 68.687 votos do circulo eleitoral de Santarém, representando o Chega no Parlamento. A sua entrada no Parlamento é vista como uma oportunidade de dar voz aos almeirinenses e reforçar a presença do partido na região.

“É uma honra sentir o peso da responsabilidade, pelo distrito de Santarém, juntamente com o Pedro Correia e Zé Dotti, em prol de Portugal e de todos os portugueses”, foram as declarações da deputada.