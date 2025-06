Vasco Carvalho deixa associativismo desportivo em junho de 2026

Vasco Carvalho vai deixar a presidência do U. Almeirim e o associativismo desportivo em junho de 2026. O jornal O ALMEIRINENSE teve acesso a um mail enviado a pessoas mais próximas e do universo U. Almeirim.



“Depois de 14 anos de associativismo em prol do futebol de formação dos nossos jovens de Almeirim e dos que acreditam em nós e se juntam a nós, chegou a hora de comunicar que a próxima época será a minha última no associativismo que estou inserido”, começa por dizer.

Depois, Vasco Carvalho explica que a ideia inicial era sair já: “É o adiar uma situação que estava pensada, para ser concretizada no imediato, dado que tinha definido para comigo mesmo que no ano que fizesse um número redondo de anos iria sair mas a pedido de muitas pessoas importantes para mim, pedidos esses com muita pressão à mistura, decidi continuar / prolongar mais um ano …”

“O empenho e dedicação será a mesma de sempre na minha 15.ª época mas com a certeza que num futuro próximo terá que alguém avançar em conjunto com uma equipa pois o meu tempo no futebol acabou e não irei mais privar a minha família da minha ausência contínua”, remata.

Vasco Carvalho apela também ao envolvimento de todos “nos próximos dias pois é extremamente importante fecharmos equipas técnicas, planteis e pessoas que nos vejam ajudar…”