João Anunciação ao serviço da Seleção Nacional de Ciclismo

João Anunciação esteve ao serviço da Seleção Nacional de Juniores de Ciclismo de Estrada, comitiva que participou no Trophée Centre Morbihan, prova da Taça das Nações, que decorreu nos dias 31 de maio e 1 de junho, em França.

No sábado, dia 31 de maio, João Anunciação terminou a primeira etapa, com uma extensão de 120 quilómetros, na 55ª posição da geral. Já no dia seguinte, os ciclistas enfrentaram duas provas: de manhã um contra-relógio de sete quilómetros seguido por uma etapa em linha de 106,9 quilómetros à tarde.

No contrarrelógio, o ciclista de Fazendas de Almeirim foi 32º a 44s do vencedor. Na prova da tarde, Anunciação chegou integrado no no pelotão, a 18 segundos do vencedor.

Nas contas finais, João Anunciação terminou no 26º lugar à geral, a 1:48 min do vencedor.