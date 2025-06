“ToDi Sénior” junta cerca de 80 participantes em manhã de atividade no Parque Desportivo de Almeirim

O Parque Desportivo Municipal de Almeirim foi o palco de uma manhã dedicada à população sénior do concelho, no passado dia 26 de maio, com a realização do evento “ToDi Sénior”, que reuniu cerca de 80 participantes integrados no programa Desporto Sénior, a quem foi proporcionado atividades físicas e cognitivas num ambiente animado e acolhedor.

Organizada pela Câmara Municipal de Almeirim, em parceria com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), a iniciativa teve como base o projeto de estágio de Rita Neves, estudante finalista da licenciatura em Desporto, Condição Física e Saúde da ESDRM. A jovem foi responsável por idealizar e dinamizar o evento, com o acompanhamento do Dirigente da Unidade Orgânica de 3º Grau de Desporto, Hugo Magalhães, do Técnico Superior Gonçalo Martins, da Câmara Municipal, e da Professora Doutora Cristiana Mercê, da ESDRM.

A jornada começou com uma caminhada e exercícios de aquecimento, seguidos de um circuito de seis estações com atividades físicas e cognitivas adaptadas à população sénior. Os participantes realizaram jogos de memória, estafetas, e provas de precisão e coordenação, num ambiente animado e inclusivo.

No final da manhã, o convívio terminou com um lanche, entrega de prémios e muitos sorrisos, num ambiente marcado pela boa disposição e entusiasmo dos seniores.

O balanço foi extremamente positivo, com elevado grau de satisfação demonstrado pelos participantes, muitos dos quais expressaram o desejo de que o evento se repita no futuro.

O “ToDi Sénior” afirma-se como uma aposta clara na promoção do envelhecimento ativo e no reforço da participação social dos mais velhos.