“Correr nas Festas” volta a animar Almeirim no dia 27 de junho

A tradicional corrida “Correr nas Festas” está de regresso a Almeirim no próximo dia 27 de junho, sexta-feira. A iniciativa está integrada no programa das Festas da Cidade 2025. A prova tem início marcado para as 19h45, com partida e chegada junto à Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval e ao recinto das festas.

Com um percurso misto de 10 km (alternado entre alcatrão e terra batida), o evento destina-se a atletas de todas as idades e níveis, promovendo a prática desportiva num ambiente festivo e familiar.

As inscrições decorrem entre 26 de maio e 24 de junho, nas Piscinas Municipais de Almeirim, com um custo simbólico de quatro euros. As vagas são limitadas a 150 atletas e incluem uma t-shirt alusiva ao evento, uma medalha, uma bifana e uma bebida.

A organização está a cargo da Câmara Municipal de Almeirim e da Almeirim Desporto, que apelam à participação da comunidade e prometem uma tarde desportiva cheia de energia e convívio.