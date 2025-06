Dois dias de natação e diversão nas piscinas municipais de Almeirim

Nos dias 28 e 29 de junho, as Piscinas Municipais de Almeirim vão ser o centro das atenções na região ao acolher dois importantes eventos: o XIV Festival de Natação Artística e o XVII Torneio de Natação Cidade de Almeirim. Ambos terão lugar na piscina exterior (25 metros) e contam com entrada gratuita, bem como serviço de bar disponível ao longo dos dois dias.

O primeiro evento irá realizar-se no sábado, dia 28 de junho, a partir das 15h00, com a realização do XIV Festival de Natação Artística. Este festival reúne atletas de várias idades e níveis, desde os infantis aos masters, passando pelos juvenis, pelos juniores e pelos absolutos. Promete um espetáculo de elegância, coordenação e criatividade dentro de água.

No domingo, dia 29 de junho, às 09h30, será a vez da natação entrar em cena com o XVII Torneio de Natação Cidade de Almeirim. Esta competição é destinada às categorias de cadetes e infantis, e vai contar com a participação de jovens nadadores. O torneio é já uma referência no calendário desportivo local, promovendo o espírito competitivo, o fair play e o gosto pela natação entre os mais novos.

Ambos os eventos são organizados pela Secção de Natação da Associação 20kms de Almeirim, pela Federação Portuguesa de Natação (FPN), pela Associação de Natação do Distrito de Santarém (ANDS) e contam com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim.