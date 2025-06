Hoje é dia da Chamusca

O Município da Chamusca marca hoje presença na Feira Nacional da Agricultura (FNA), no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém, a convite da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) que dinamiza, uma vez mais, em conjunto com os 11 Municípios associados (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém), o stand Intermunicipal da Lezíria do Tejo, onde os visitantes podem ficar a conhecer o turismo e a gastronomia de cada território.

Ao longo do dia, os visitantes poderão descobrir o que de melhor se faz no concelho da Chamusca, através de uma programação diversificada que alia tradição, criatividade e identidade local.

Programa em destaque no stand da Chamusca – 11 de junho:

14h00 – 19h00

• Exposição de peças e pintura ao vivo, promovida pelo Atelier de Azulejaria e Cerâmica Graça Neto

• Exposição e degustação de produtos silvestres

19h30 – 21h00

• Degustação de Peixe Doce, promovida pela Oficina Gulosa

• Degustação de licores regionais, promovida pelo Casal da Vinha

21h30

• Atuação do Rancho Folclórico da Parreira

Durante todo o dia, o stand da Chamusca contará ainda com a presença de expositores de produtos locais, ações de promoção turística e uma tômbola de brindes, num ambiente pensado para valorizar a diversidade cultural, o saber-fazer tradicional e os sabores autênticos do concelho.

A participação do Município da Chamusca na FNA representa mais uma ação integrada na sua estratégia de valorização e promoção do território, afirmando a identidade ribatejana e o dinamismo económico, social e cultural do concelho no contexto regional e nacional.