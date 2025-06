Município da Chamusca promove “Desportos no Tejo” no dia 28 de junho

O Município da Chamusca promove, no próximo dia 28 de junho, o evento “Desportos no Tejo”, uma iniciativa que alia a prática desportiva ao contacto com a natureza, num cenário único junto ao Rio Tejo. As atividades decorrem no Porto das Mulheres e destinam-se a toda a população, com inscrição prévia.

A manhã será dedicada a uma descida de canoa entre a Quinta da Cardiga e o Porto das Mulheres, num percurso de cerca de 11 km. A atividade está limitada a 30 participantes e tem início às 9h00, com ponto de encontro no Porto das Mulheres.

Durante a tarde, entre as 15h30 e as 19h30, a zona do Porto das Mulheres transforma-se num palco de atividades de exploração livre, com propostas para todas as idades, incluindo: Canoas, Stand Up Paddle (SUP), Piscina insuflável, Insuflável de água.

Esta iniciativa tem como objetivo dinamizar os recursos naturais do concelho, promover estilos de vida ativos, incentivar o lazer em família e valorizar o rio como elemento identitário e de convívio da comunidade.

As inscrições para a descida de canoa são gratuitas, mas limitadas, e devem ser efetuadas através do seguinte link: https://bit.ly/3HELrAp