Sismo: Terra treme no concelho de Almeirim

Um sismo foi sentido na tarde deste sábado, dia 14 de junho, em Paço dos Negros, Marianos e Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, “o sismo registado no dia 14 de junho, pelas 14h04, teve uma magnitude de 2.1 na escala de Richter e epicentro localizado a cerca de 12 km a Este-Sudeste de Almeirim. De acordo com o IPMA, o sismo foi sentido com intensidade máxima II (Escala de Mercalli modificada) no concelho de Almeirim, não havendo registo de danos pessoais ou materiais.

Ao nosso jornal, vários habitantes da zona relataram que sentiram a terra a tremer, nomeadamente quando se encontravam no interior das suas residências.

No passado dia 12 de junho, um sismo de 1.7 na escala de Richter teve origem na mesma zona.