Pedro Serrão finalista no MegaSpin em Almeirim

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, Pedro Serrão, foi finalista de M1, o escalão mais elevado, na etapa do MegaSpin que decorreu em Almeirim. Este é o segundo ano consecutivo que o Parque da Zona Norte recebe este torneio pré competitivo da Associação de Ténis de Leiria.

Na fase de grupos, Pedro Serrão perdeu o jogo inaugural por 4/3 (2) mas acabou por vencer os outros dois pelo parcial de 4/2, apurando-se assim para a fase a eliminar. No quadro final, venceu Tiago Marques, da União Desportiva da Batalha, por 4/1 e cedeu apenas na final frente a Guilherme Ventura, do CLAC Entroncamento, também por 4/1.

A terceira etapa do MegaSpin da ATLEI foi partilhada entre o Ténis Almeirim e o Ténis Clube de Tomar, tendo envolvido um total de 60 atletas oriundos de 15 clubes dos distritos de Santarém e Leiria. A coordenar esta etapa em Almeirim esteve o diretor técnico do clube, José Rodrigues.

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim desenvolve também, em conjunto com várias escolas de ténis da zona sul de Santarém, um circuito social semelhante, o Future Stars, com o objetivo de aproximar os praticantes que estão a começar com a realidade competitiva do ténis.