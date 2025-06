Ave rara na Europa avistada em Alpiarça

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) registou, no passado dia 5 de junho, a presença de um Zarro-de-colar (Aythya collaris), uma ave rara na Europa, na ETAR de Almeirim/Alpiarça. A observação foi inicialmente feita por Paulo Rocha e, posteriormente, confirmada e fotografada por Filipe Galante, ambos membros da associação.

Originária da América do Norte, esta espécie habita principalmente zonas húmidas do continente americano. A sua presença em Portugal é extremamente invulgar e pode estar relacionada com fenómenos atmosféricos que desviam as rotas migratórias normais das aves.

A observação foi submetida ao Comité Português de Raridades (CPR), da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), entidade responsável por validar registos de aves raras em território nacional.

De acordo com o livro Aves de Portugal Continental – Guia Fotográfico, de Gonçalo Elias e José Frade, apenas cerca de 57 registos da espécie eram conhecidos até à data em todo o país, sendo ainda mais raros no distrito de Santarém.

A ETAR de Almeirim/Alpiarça volta assim a destacar-se como uma zona húmida artificial com elevado interesse para a avifauna aquática, reforçando a sua importância ecológica. A presença do Zarro-de-colar sublinha a necessidade de manutenção cuidadosa destas infraestruturas, pois são espaços que podem funcionar como refúgios para espécies menos comuns.

A AANA reforça a importância da colaboração com os responsáveis pela ETAR, de forma a garantir a conservação do habitat e a promoção da biodiversidade, abrindo portas a futuras descobertas ornitológicas no território nacional.