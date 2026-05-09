PSP detém dois suspeitos em operação de grande envergadura em Santarém e Cartaxo

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O Comando Distrital de Santarém da PSP realizou, no passado dia 8 de maio, uma operação multidisciplinar de grande envergadura nas cidades de Santarém e Cartaxo, que resultou na detenção de dois cidadãos, bem como na apreensão de droga, veículos e diversos autos de contraordenação.

A ação envolveu mais de 90 efetivos da PSP, provenientes das várias subunidades das sete cidades sob a jurisdição do comando distrital, e integrou equipas das valências de trânsito, investigação criminal, armas e explosivos, estrangeiros e fiscalização de estabelecimentos. Durante a operação foram fiscalizadas várias centenas de condutores e abordados diversos indivíduos suspeitos.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP registou 39 contraordenações, destacando‑se infrações por falta de seguro, falta de inspeção periódica, condução com carta caducada, alteração de características dos veículos, excesso de lotação, bem como a ausência de documentos obrigatórios, de extintor e de triângulo de sinalização. Foram ainda apreendidas quatro viaturas, que ficaram à guarda da PSP.

Relativamente ao controlo de suspeitos, foram efetuadas duas detenções: uma por posse de arma ilegal e outra por tráfico de estupefacientes. No total, foram apreendidas 60 doses de haxixe, tendo sido igualmente levantados vários autos de contraordenação por posse de produto estupefaciente.

A operação incluiu ainda ações no âmbito do controlo de cidadãos estrangeiros, tendo sido fiscalizadas 78 pessoas. Após análise documental e cruzamento de dados, foi detetada uma situação de permanência irregular em território nacional.

O Comando Distrital da PSP de Santarém sublinha que estas operações visam reforçar a segurança, a tranquilidade pública e o cumprimento da legalidade, reafirmando o seu compromisso com a proteção dos cidadãos sob a sua responsabilidade.